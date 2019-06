Der Abschuss einer US-Drohne über iranischem Luftraum beeinflusst am Morgen auch den Ölpreis. Der Preis für ein Barrel Brent kostet 87 Cent mehr als am Vortag.

Die Ölpreise sind am Donnerstag wegen Spannungen in der Golfregion gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,69 US-Dollar. Das waren 87 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 54,44 Dollar. Nach dem einseitigen Ausstieg der USA letztes Jahr aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...