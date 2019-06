Das Gerangel um die Führungsposten der EU wird schärfer. Für Deutschland geht es um die Frage: Künftig lieber den EZB-Chef oder den Präsidenten der EU-Kommission stellen? Zwei Meinungen.

EZB-Chef

Jens Weidmann for President! Denn auf die Euro-Zone kommen härtere Zeiten zu. Die Wirtschaft läuft schlecht, EZB-Chef Mario Draghi will die Geldpolitik noch mehr lockern, denkt schon laut über frische Anleiheprogramme nach, die die Geldmenge aufblähen und Staaten die Verschuldung erleichtern. Mehr Bundesbank-Stabilität täte dem Euro gut.

Sicher: Der EZB-Präsident ist in Gremien eingebunden, nicht so mächtig, wie es scheint. Aber auch nicht machtlos. Geldpolitik ist Kommunikation, schon ein Satz des EZB-Chefs kann die Märkte verändern. Und Weidmann ist zuzutrauen, dass er den Mund aufmacht - etwa, wenn Rom Minibonds als Parallelwährung einführen will oder Rumänien zu früh in den Euro soll.

Für den Job an der Spitze der Kommission gibt es Margrethe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...