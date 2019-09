HELSINKI/BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der Eurogruppe, Mario Centeno, hat Länder mit Budgetspielräumen wie Deutschland dazu aufgefordert, in ihrem eigenen Interesse mehr Investitionen vorzunehmen und so die Konjunktur zu stützen. "Meine Botschaft ist ziemlich klar: Länder mit Haushaltsspielraum sollten ihn nutzen, um der Verlangsamung der Wirtschaft entgegenzutreten", sagte er bei einem Treffen der Euro-Finanzminister in Helsinki auf die Frage, ob Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank vom Vortag angekündigt habe, mehr Geld auszugeben.

Centeno betonte zu den von den Staaten angemahnten Investitionen: "Dies muss aus keinem Grund der Solidarität mit anderen getan werden, sondern in ihrem eigenen Interesse." Sie müssten begleitet werden von einer Reihe von Reformen auf Eurogruppen-Ebene. Bei der Sitzung in der finnischen Hauptstadt habe man diskutiert, wie Fiskalpolitik, Geldpolitik und Strukturreformen kombiniert werden sollten. Auch EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis und der französische Finanzminister Bruno Le Maire mahnten Länder mit Haushaltsspielräumen in Helsinki dazu, den Geldhahn aufzudrehen.

