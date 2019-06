Wien (www.anleihencheck.de) - In einer Aussendung vom Dienstag bestätigte Moody's das Baa3 Rating der Südzucker AG (ISIN DE0007297004/ WKN 729700), versah dieses jedoch mit einem negativen Ausblick, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Damit habe Moody's die Überprüfung auf Hinabstufung beendet. Auch das B2 Rating der Südzucker Hybridanleihe sei von Moody's bestätigt worden. Als Begründung werde u. a. die Erholung beim Zuckerpreis der letzten Monate und eine Fortsetzung dieser über die kommenden 6 bis 12 Monate bei einer etwaigen niedrigeren Zuckerproduktion für das laufende Jahr in Europa angegeben. Darüber hinaus werde sich laut Moody's eine Verbesserung der Unternehmensprofitabilität nur langsam einstellen und weitestgehend von den Zuckerpreisen Ende 2019 abhängen, wenn Südzucker die Verträge der Produktion 2019 mit den Kunden verhandle. (Ausgabe vom 19.06.2019) (20.06.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...