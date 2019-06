Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Anleihe (ISIN DE000DF3GJ57/ WKN DF3GJ5) der DZ BANK auf die Aktie von S&T AG (ISIN AT0000A0E9W5/ WKN A0X9EJ) vor.S&T habe vor wenigen Wochen mit einem Zukauf für Schlagzeilen gesorgt: Das IT-Haus übernehme von Kapsch die Bereiche CarrierCom und PublicTransportCom für einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. CarrierCom sei Hersteller, Lieferant und Systemintegrator von Telekommunikationslösungen für Bahnbetreiber und PublicTransportCom biete Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr an. Die zwei Bereiche hätten zuletzt einen Jahresumsatz von rund 120 Mio. Euro erzielt. Während der Zukauf bei Analysten gut angekommen sei, seien Anleger über die jüngsten Insiderverkäufe verunsichert: Aufsichtsrat Erhard Grossnigg habe Aktien im Wert von gut 13,5 Mio. Euro und Vorstand Richard Neuwirth im Wert von knapp 3,08 Mio. Euro abgestoßen. Anleger sollten vorerst auf Seitwärts-Investments umschalten, etwa mit einer Aktienanleihe der DZ BANK. (Ausgabe 24/2019) (20.06.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...