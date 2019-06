Bechtle zum Solution Provider of the Year ausgezeichnet >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » SMA Solar und BB Biotech am stärksten ... » Aixtron und SMA Solar am schwächsten ... Bechtle Großartige Neuigkeiten aus Las Vegas: Bechtle erhält beim weltweiten Partner Summit von HPE die Auszeichnung als Global Solution Provider 2019. Das alleine ist schon fantastisch - aber dann ging auch noch der Preis als Solution Provider of the Year für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Russland an uns. Besser geht's nicht! ? HPEPartner PartnershipFirst zukunftsstark Bechtle Mitglied in der BSN Peer-Group Deutsche Nebenwerte Show latest Report (19.06.2019) >> Mehr dazu und ev ....

Den vollständigen Artikel lesen ...