Das Analysehaus Warburg Research hat seine Coverage der Aktien des oberösterreichischen Industrieunternehmens KTM Industries mit eine Kaufempfehlung ("Buy") aufgenommen. Das Kursziel von Warburg-Analyst Franz Schall für die Papiere des an auch der Zürcher Börse notierten Unternehmens liegt bei 90,00 Schweizer Franken.

Der Analyst sieht somit ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Titel - am Donnerstagvormittag notierten sie mit 57,10 Franken. Der Investment Case für KTM Industries beruhe auf einem außergewöhnlichen Free Cash Flow, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Studie.

In der Vergangenheit hätten die für das Wachstum notwendigen hohen Investitionsausgaben den Free Cash Flow belastet. "Aber wir erwarten, dass das Verhältnis von Umsatz zu Investitionsausgaben von seinem derzeit hohem Niveau dramatisch sinken wird", argumentiert Schall. Dies dürfte schon im laufenden Geschäftsjahr spürbar werden und sollte "ein völlig neues Licht" auf das Unternehmen und seine Bewertung werfen.

Die Gewinnschätzungen pro Aktie belaufen sich auf 1,88 Euro (2019), auf 2,20 Euro (2020) und auf 2,73 Euro (2021). Die Dividendenprognosen liegen bei jeweils 0,30 Euro für alle drei Geschäftsjahre.

Analysierendes Institut Warburg Research

ISIN: AT0000820659