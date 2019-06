Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Gea Group auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Gea gehe zwar gegen ein erstinstanzliches Schadensersatzurteil eines Geschworenengerichts wegen einer Asbest-Klage eines ehemaligen Angestellten einer US-Tochter von Gea vor, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Doch sei die Entwicklung tendenziell eher negativ. Der aktuelle Fall dürfte zwar keine Folgen für die Geschäftszahlen 2019 haben, sollte der Kläger aber in der Berufung gewinnen, könnten in den kommenden Jahren mehr Anspruchsforderungen auf die Gea Group zukommen./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 03:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / 03:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

