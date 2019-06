Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.06.2019 Kursziel: 28,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach Umsatzwachstum in Regulatory und Technology setzt sich in Q1 fort ??" Prognosen bestätigt Die Netfonds AG hat Anfang der Woche Zahlen für Q1 2019 veröffentlicht und ihre Guidance für 2019 bestätigt. Nettoumsatz wächst weiter zweistellig: Der Brutto-Konzernumsatz stieg um 4,1% auf 24,4 Mio. Euro. Die erwartet dynamische Entwicklung im Hinblick auf die Gesamtjahresziele (organisches Wachstum von 12-18%) konnte in Q1 damit noch nicht erreicht werden. Beim relevanteren Nettoumsatz legte Netfonds jedoch bereits um 14,3% zu. Im Kerngeschäft Wholesale (69,3% des Konzernumsatzes) ist der Umsatz bedingt durch das schwache Kapitalmarktumfeld in Q4 2018 leicht auf 16,9 Mio. Euro (Vorjahr: 17,2 Mio. Euro) gesunken. Treiber des Wachstums waren damit weiter die Geschäftsbereiche Technology und Regulatory (+20,4%), die von Netfonds in Q1 zu einem Segment zusammengefasst wurden. Damit nimmt die Transparenz im Hinblick auf die Erfolge im Haftungsdachgeschäft bzw. die Vermarktung der finfire Software u.E. ab. Zugleich hat die Umsatzdynamik in diesen Wachstumsfeldern im Vergleich zu den zuletzt veröffentlichten Geschäftsjahreszahlen etwas nachgelassen (2018: Regulatory +85,4% yoy, Technology +37,0% yoy). EBITDA trotz Investitionen stabil: Auf Ergebnisebene konnte das EBITDA mit 0,4 Mio. Euro trotz weiterhin anhaltender Investitionen in den Ausbau der IT- und Plattformlösungen auf Vorjahresniveau gehalten werden (Q1 2018: 0,4 Mio. Euro). Hier macht sich vor allem das Wachstum in den margenstarken Geschäftsbereichen bemerkbar. Der Break Even dürfte u.E. dieses Jahr auch auf Netto-Ergebnisebene erreicht werden. Die Gesamtjahresziele von 1,8 bis 2,3 Mio. Euro (EBITDA) wirken nach Q1 jedoch zunächst etwas ambitioniert. Prognosen bestätigt: Allerdings hat der Vorstand seine Prognose für 2019 (Konzernumsatz +12-18% und EBITDA von 1,8-2,3 Mio. Euro) mit den Q1-Zahlen sehr deutlich bestätigt. Zur Erreichung der Prognosen soll auch eine volle Projektpipeline in der betrieblichen Pflegeversicherung beitragen. Hier hatte Netfonds mit der Deutschen Familienversicherung, Henkel und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zuletzt namhafte Partner gewonnen. Für zusätzliche Effekte könnten u.E. auch Erträge aus dem Immobilienvermittlungsgeschäft der Netfonds Tochter NSI GmbH sorgen. Zudem plant Netfonds weiterhin mit einem nahezu vollständigen Ausrollen aller finfire Funktionen in H2 2019, was weitere Impulse bringen sollte. Fazit: Wir liegen mit unseren Prognosen (Umsatz 107,6 Mio. Euro und EBITDA 2,1 Mio. Euro) nach wie vor in der Mitte der Guidance-Bandbreite. Zur Erreichung dieser Ziele muss Netfonds in den kommenden Quartalen noch etwas zulegen. Vor allem der erfolgreiche Roll-Out aller finfire-Funktionen in H2 2019 sowie die Gewinnung weiterer Großkunden in der betrieblichen Pflegeversicherung dürften dabei unterstützend wirken. Wir bestätigen daher unser Kursziel von 28,00 Euro bei unveränderter Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18313.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

