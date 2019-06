Wien (www.anleihencheck.de) - In einer Ad hoc-Mitteilung hat die Lufthansa Group (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) am Sonntag den Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2019 nach unten revidiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Aufgrund der anhaltend hohen Wettbewerbsintensität im Europageschäft, die sich neben Überkapazitäten vor allem auch auf das preisaggressive Wachstum von Billigfluglinien zurückführen lasse, sei das EBIT-Ziel von ursprünglich EUR 2,4 bis 3,0 Mrd. auf EUR 2,0 bis 2,4 Mrd. reduziert worden. Die bereinigte EBIT-Marge solle bei etwa 5,5 bis 6,5% liegen, die Billigtochter Eurowings sogar eine negative Marge ausweisen. Als besonders umkämpft stelle sich die Lage am Flughafen Wien dar. Bei der AUA gelte es, nach einem äußerst schwachen Auftaktquartal zumindest auf Gesamtjahressicht schwarze Zahlen zu schreiben. (Ausgabe vom 19.06.2019) (20.06.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...