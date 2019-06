Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die GEA Group-Aktie (ISIN DE0006602006/ WKN 660200) macht derzeit eine gute Figur, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Um fast 13 Prozent sei es seit Januar nach oben gegangen. Kurzzeitig habe das Papier sogar über die 26-Euro-Marke gelugt - erstmals seit November 2018. Für Rückenwind hätten mehrere positive Analystenkommentare gesorgt. So habe etwa Barclays das Kursziel für die Aktie von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Im wichtigen Geschäft mit Anlagen zur Milchverarbeitung zeichne sich nach einer dreijährigen Abschwächung nun wieder eine Erholung ab, so Lars Brorson. So seien beispielsweise die Preise für Milchpulver seit Jahresbeginn um 18 Prozent gestiegen. Das sollte nach Ansicht des Analysten auch günstige Auswirkungen auf die Nachfrage nach Anlagen für Milchverarbeitung haben. Mit einer Protect-Aktienanleihe (ISIN DE000VF55EZ3/ WKN VF55EZ) können Anleger gepuffert in GEA Group einsteigen. (Ausgabe 24/2019) (20.06.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...