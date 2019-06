Hamburg (ots) - Die Schäden, die Anfang Juni durch eine Serie von Unwettern in ganz Deutschland verursacht wurden, schätzt das Makler- und Beratungsunternehmen Aon auf rund 650 Millionen Euro.



Die Schadenssummen verteilen sich laut Aon auf etwa 350 Millionen Euro für die Sach-Sparte sowie rund 300 Millionen Euro für Kasko. Die Einschätzung basiert auf Modellergebnissen von Aon.



