Die US-Notenbank Fed stellt die Weichen für eine Zinssenkung schürt damit Hoffnungen auf noch mehr billiges Geld auch in anderen Ländern. Das trieb die Aktienmärkte in Europa am Donnerstag an. Der Dax legte am Vormittag 0,9 Prozent zu auf 12.422 Punkte, der EuroStoxx50 gewann 0,8 Prozent auf knapp 3483 Zähler.

