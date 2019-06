Das in Israel ansässige Lebensmittel-Start-up DouxMatok ist der Überzeugung, dass es die Zuckermenge in Lebensmitteln um 40 Prozent reduzieren kann, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen. In der jüngsten B-Finanzierungsrunde, die am Mittwoch beendet wurde, hat das Start-up 22 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit diesem Betrag soll die weitere Expansion nach Europa und Nordamerika angegangen werden. ...

