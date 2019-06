Zur Jahresmitte scheinen die Anleger etwas vorsichtiger zu werden. Zahlen der Börse Frankfurt zeigen verstärktes Interesse an Renten- und Mischfonds. Die FondsDISCOUNT.de-Kunden greifen derweil vermehrt bei Nachhaltigkeitsfonds zu.Die Stimmung an den Aktienmärkten ist eigentlich gut. So wurden die von Mario Draghi in Aussicht gestellten geldpolitischen Maßnahmen sowie die klare Entscheidung der US-Notenbank Fed, den Leitzins zunächst unverändert zu lassen und eine Senkung für Juli in Aussicht zu stellen, von den Börsen goutiert. Sowohl die US-Indizes als auch der Dax reagierten positiv. Wie ein aktueller Überblick der Börse Frankfurt zum Fondshandel zeigt, messen die Anleger dem Aspekt Sicherheit derzeit dennoch wieder mehr Bedeutung zu. Dies drückt sich im vermehrten Interesse an eher defensiven Anleihen- und Mischfonds aus. Aktienfonds hingegen sind weniger gefragt.

