Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe die Erste Group-Multi Memory Express-Anleihe Sport 19-24 (ISIN AT0000A28DM5/ WKN EB0FRA) auf die Aktien von adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) und PUMA (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) vor.Die Kurse der beiden deutschen Sportartikelhersteller-Aktien adidas und PUMA hätten sich in den vergangenen Jahren sehr zufriedenstellend entwickelt. Derzeit würden die beiden Aktien nur knapp unterhalb ihrer historischen Höchststände notieren. Renditeorientierte Anleger mit der Markterwartung, dass die beiden Aktien in den nächsten fünf Jahren von einem starken Kurseinbruch verschont bleiben würden, könnten ein Investment in die aktuell zur Zeichnung angebotene Erste Group-Multi Memory Express-Anleihe Sport 19-24 in Erwägung ziehen. ...

