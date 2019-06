Der türkische Busbauer Otokar hat auf dem UITP Summit den vollelektrischen 12-Meter-Bus e-Kent C vorgestellt, der im kommenden Jahr in Europa erhältlich sein wird. Das Unternehmen nimmt damit bereits an ersten Ausschreibungen teil. Der e-Kent C ist der erste Elektrobus der Marke. Das Fahrzeug basiert auf dem Kent C, der auch mit Diesel- oder Gasantrieb erhältlich ist. Angetrieben wird das E-Modell ...

