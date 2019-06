Den 19 juni 2019 offentliggjorde Victoria Park AB ("Victoria Park" eller "Bolaget") information om att bolagstämman beslutat om inlösen av Bolagets samtliga preferensaktier samt att Bolaget beslutat att ansöka om avnotering av sina preferensaktier från Nasdaq Stockholm. Den 19 juni 2019 mottog Nasdaq Stockholm en sådan ansökan. Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan ett bolags finansiella instrument observationsnoteras om bolaget ansökt om avnotering. Med anledning av det ovan anförda beslutar Nasdaq Stockholm AB att preferensaktierna (VICP PREF, ISIN-kod SE0005250487, orderboks-ID 095710) i Victoria Park AB ska observationsnoteras. On June 19, 2019, Victoria Park AB ("Victoria Park" or "the Company") announced that the AGM resolved on redemption of the Company's preference shares and that the Company has decided to apply for delisting of its preference shares from Nasdaq Stockholm. On June 19, 2019, Nasdaq Stockholm AB received such an application. The rules of Nasdaq Stockholm state that a company's financial instrument may be given observation status if the company has applied for delisting. With reference to what is stated above, Nasdaq Stockholm AB has decided that the preference shares (VICP PREF, ISIN-kod SE0005250487, orderboks-ID 095710) in Victoria Park AB will be given observation status. För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Bolagsövervakningen på telefon 08-405 60 00. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 60 00.