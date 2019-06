Die Neubesetzung der EU-Spitzenposten erweist sich als äußerst schwierig. Die beiden deutschen Kandidaten werden aber, trotz hoher Erwartungen hierzulande, wohl leer ausgehen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hofft auf einen Durchbruch beim EU-Gipfel in Brüssel am heutigen Donnerstag. Zur Not will er auch noch am Freitag über das Spitzen-Personal beraten. Gleichwohl ist es eher unwahrscheinlich, dass sich die Staats- und Regierungschefs darüber einigen werden, wer Kommission, Rat, Europäisches Parlament, den Europäischen Außendienst und die Europäische Zentralbank (EZB) künftig führen soll. Schon kursiert ein Termin für einen Sondergipfel, bereits am 1. Juli könnten sich alle in Brüssel wieder sehen, um über das Personaltableau zu entscheiden.

Warum sind die Beratungen so schwierig? Anders als vor fünf Jahren fehlen eindeutige Favoriten und klare Mehrheiten. 2014 stellte sich der unterlegene Sozialdemokrat Martin Schulz noch in der Wahlnacht hinter Sieger Jean-Claude Juncker. Dessen Mehrheit im Europäischen Parlament war somit gesichert. Manfred Weber hat diesmal als Spitzenkandidat der Christdemokraten zwar die meisten Stimmen geholt. Von einer Mehrheit im Europäischen Parlament ist er aber weit entfernt. Er braucht die Unterstützung von zwei weiteren Fraktionen, um eine Mehrheit im Europäischen Parlament zu erreichen.

Sozialisten und Liberale haben in dieser Woche erneut bekräftig, dass sie Weber nicht ihre Stimme geben wollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...