Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht eine Chance, dass sich die Europäische Union am Dienstag auf eine neue Führung einigt. Es sei kompliziert, aber hoffentlich doch machbar, sagte die CDU-Politikern am Montag nach der Vertagung des EU-Sondergipfels in Brüssel.

Noch steht nach ihren Worten aber keine Mehrheit für den Niederländer Frans Timmermans als Chef der EU-Kommission. Auch andere Personalvorschläge hätten noch keine ausreichende Mehrheit. Deshalb sei im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs nicht abgestimmt worden.

Merkel und ihre EU-Kollegen hatten bei dem Sondergipfel von Sonntagnachmittag bis Montagmittag durchverhandelt. Dann wurde das Treffen der 28 Staats- und Regierungschefs ohne Ergebnis auf Dienstag vertagt. Vorher hatte es noch eine Annäherung ausgesehen./rm/vsr/DP/fba

AXC0131 2019-07-01/13:24