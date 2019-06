Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zehn Stars, zehn Masken, eine große Frage: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Von on Air, über Livestream oder on Demand in der neuen Joyn-App, sowie online bis social: ProSieben bietet allen Zuschauern bei der besten verrücktesten Show der Welt "The Masked Singer" (ab 27. Juni, immer donnerstags, 20:15 Uhr) über die Liveshow hinaus ein umfassendes Digitalangebot mit exklusiven Inhalten. Ausgehend von der Showpage www.prosieben.de/the-masked-singer nimmt der Sender die Fans mit auf die Spurensuche der lustigen, rätselhaften Entdeckungs-Reise.



"The Masked Singer" mit Joyn erleben: Ob im Livestream oder on Demand: Die neue Joyn-App bietet den Zuschauern alle Möglichkeiten "The Masked Singer" bequem über jedes Endgerät auf einer einzigen Plattform zu verfolgen.



Die "The Masked Singer"-Online-Welt - www.prosieben.de/the-masked-singer



- Willkommen in der Welt der verrückten Masken! Auf der MaskedSinger-Homepage stellen sich die zehn Masken, von Astronaut bis Schmetterling, vor. Dort finden sich alle Infos zu den Kostümen und ab dem Start gibt es alle Highlight-Clips der Masken aus der Live-Show sowie exklusives Zusatzmaterial. Außerdem gibt es einen tagesaktuellen Newsticker.



- Miträtseln, mitraten, mittippen: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Über das integrierte Ratespiel kann jeder mit abstimmen, seinen persönlichen Tipp abgeben und die Vermutungen der anderen Community-Teilnehmer einsehen. Die Spekulationen der Fans finden auch immer wieder in den Shows Erwähnung.



- Exklusive Online-Clips: Auf ProSieben.de gibt es wöchentlich und exklusiv zusätzliche Indizien zur Identität der prominenten Undercover-Sänger zum Weiterrätseln abseits der Liveshows, sowie exklusive Einblicke hinter die Kulissen.



- "Don't talk to me"! Über den integrierten Online-Shop kann jeder den "Don't talk to me"-Hoodie - das Markenzeichen der Show - sowie weitere Produkte mit dem einprägsamen Schriftzug bestellen und so Teil von "The Masked Singer" werden.



"The Masked Singer" auf Social Media und Youtube



- Die Masken zum liken, teilen und kommentieren: Über die eigenen MaskedSinger-Accounts auf Instagram und Facebook können sich die Zuschauer unter den Hashtags MaskedSinger oder direkt MaskedSingerAstronaut, MaskedSingerEichhörnchen, MaskedSingerEngel, MaskedSingerGrashüpfer, MaskedSingerKakadu, MaskedSingerKudu, MaskedSingerMonster, MaskedSingerOktopus, MaskedSingerPanther und MaskedSingerSchmetterling über die Show informieren und austauschen.



- Youtube-Highlight: Der eigene MaskedSinger-Youtube-Kanal liefert neben Trailern und Teasern ab dem Start alle Highlights aus der Liveshow.



- Exklusiver Zusatzcontent für IGTV und TikTok, der den Usern noch mehr Highlights und Interaktivität bietet.



- Virtuell in den Tarn-Hoodie schlüpfen: Auf Snapchat gibt es eine eigene "The Masked Singer"-Lense, mit der alle Fans selbst den "Don't talk to me"-Hoodie überstreifen können.



Hintergrundinfos zu "The Masked Singer" gibt es außerdem während der Liveshow im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.



Das ist "The Masked Singer"



Zehn Prominente aus allen Lebensbereichen treten in aufwändigen, überdimensionalen Kostümen als Astronaut, Schmetterling, Monster, Engel, Grashüpfer oder Kudu auf, die sie komplett verhüllen. Das Rateteam aus Collien Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner sowie Max Giesinger und die Zuschauer können über die Identität der Stars hinter den Masken nur spekulieren - die einzigen Anhaltspunkte: kleine Indizien in Einspielfilmen, die Bühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrer Songs. Für den maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen aus dem Publikumsvoting heißt es am Ende der Show: runter mit der Maske! "The Masked Singer" wird moderiert von Matthias Opdenhövel, Produzent ist EndemolShine Germany.



"The Masked Singer" ab Donnerstag, 27. Juni 2019, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben



Tickets für die Show gibt es unter http://tickets.endemolshine.de.



Weitere Infos zu "The Masked Singer", dem Geheimhaltungskonzept hinter der Show, zur aufwändigen Herstellung der Masken sowie Fotos zum Download gibt es auf der Presseseite unter www.presse.prosieben.de/themaskedsinger



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 89 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Tabea Werner, Jamin Schlander Tel. +49 89 9507-1167, -1185 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com Jamin.Schlander@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2