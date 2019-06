Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ohne Fortschritt kein Wandel. Doch wie entsteht Neues? Wie wird aus einer kleinen Idee eine bahnbrechende Innovation? Im Titelthema der neuen Ausgabe ist die Redaktion des DUB UNTERNEHMER-Magazins diesen Fragen nachgegangen - im Gespräch mit Unternehmenslenkern, Marketingchefs und Innovationsexperten. "Innovation braucht Freiheit und eine Umgebung, die das Verlassen eingefahrener Denkmuster ermöglicht", weiß Nick Sohnemann von der Innovationsagentur Future Candy. Wie aber ein solcher Prozess zum Erfolg führt und was die von uns befragten Top-Entscheider als die zehn wichtigsten Entwicklungen der digitalen Welt betrachten, lesen Sie im DUB UNTERNEHMER-Magazin 3.2019 - ab 21. Juni für 7,50 Euro am Kiosk erhältlich, im Abo bei der DUB UNTERNEHMER-Akademie oder als E-Paper auf www.DUB.de/epaper.



Außerdem im Heft: Teil 2 der großen E-Health-Serie. Diese Unternehmen prägen das digitale Gesundheitswesen von morgen: Das niederländische Traditionshaus Philips setzt mittlerweile voll auf Telemedizin. Fresenius Medical Care automatisiert Behandlungsabläufe. Das MedTech Dräger vernetzt Operationssäle und Intensivstationen. Der private Krankenversicherer HanseMerkur will mit Telemedizin punkten. Und die Uniklinik Essen wandelt sich zum Smart Hospital. Auf 19 Seiten kommen die Macher und Taktgeber der deutschen Gesundheitsbranche zu Wort.



Im zweiten Teil der Serie "Female Leadership" erzählen sieben starke Frauen von ihrem Weg in die Chefetage. Lediglich vier börsennotierte Unternehmen in Deutschland werden von einer Frau geführt. Einen Hoffnungsschimmer skizziert Miriam Wohlfahrt, Geschäftsführerin und Gründerin des Zahlungsdienstleisters RatePAY, in ihrem Gastbeitrag: "Diversität und Digitalisierung passen für mich perfekt zusammen. Durch die digitale Transformation werden die Weichen zur Gleichberechtigung gestellt - vorausgesetzt, die Firmen leben Transparenz, Wissenstransfer, Toleranz und Flexibilität."



Jetzt für den Deutschen Exzellenz-Preis 2020 bewerben: Der Preis würdigt herausragende Leistungen in der deutschen Wirtschaft, in diesem Jahr erstmals unter dem Motto "Digital, Innovativ, Kreativ". Dabei werden diejenigen ausgezeichnet, die den digitalen Wandel vorantreiben und zukunftsorientierte Arbeitsprozesse fördern. Schirmherrin ist Brigitte Zypries, Bundesministerin a.D. und Herausgeberin des DUB UNTERNEHMER-Magazins; Partner sind das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) und der Nachrichtensender n-tv. Mehr Infos unter deutscherexzellenzpreis.de



Last but not least: Mitmachen beim SMART COMPANY-Check. Wie digital und zukunftsfähig ist mein Unternehmen? 6.000 Unternehmer haben sich auf DUB.de/schnellcheck bereits der Analyse gestellt. Die zwölf wissenschaftlich fundierten Fragen sind in nur fünf Minuten beantwortet. Jeder Teilnehmer erhält eine kostenfreie Analyse des DUB Akademie-Partners KPMG im Wert von 500 Euro.



OTS: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102491 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102491.rss2



Pressekontakt: DUB UNTERNEHMER-Magazin Schanzenstraße 70 20357 Hamburg Madeline Sieland Tel.: (040) 468832-616 E-Mail: sieland@jdb.de