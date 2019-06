Berlin (ots) - Am Freitag, 21. Juni 2019, erscheint die neue Ausgabe von BILD POLITIK. Das Politikmagazin stellt die "wichtigsten Fragen der Woche" und ordnet sie aus der Perspektive der Leser ein. BILD POLITIK gliedert die Themen nicht in die bekannten journalistischen Ressorts, sondern in die Rubriken "Ärger: Das kann doch nicht wahr sein!", "Neugier: Was bedeutet das eigentlich?" und "Freude: Da läuft was richtig gut!".



Titelgeschichte: Das mörderische Netzwerk der Neonazis. Der Lübcke-Mord ist kein Einzelfall. Wer steckt dahinter? Mit Sonderseiten zum neuen Nazi-Terror



Ärger



- Macht die Grundsteuer das Wohnen noch teurer? Das neue Gesetz-Chaos treibt die Preise - Warum werden die Helden der Luftbrücke nicht geehrt? Zum 70. Jahrestag durften die Rosinenbomber nicht landen



Neugier



- Bezahlen wir künftig mit Facebook-Geld? Das größte soziale Netzwerk könnte mit einer eigenen digitalen Währung das Banksystem auf den Kopf stellen - Müssen wir uns Sorgen um die Kanzlerin machen? Angela Merkel ist für ihre robuste Physis bekannt. Umso rätselhafter ist ihr Zitter-Anfall



Freude



- Ist Hongkong stärker als Peking? Massenproteste haben ein Stück Freiheit gesichert. Ein Erfolg gegen China - Können Elektro-Roller den Verkehr verbessern? Miet-Scooter werden einen Beitrag zur mobileren und intelligenteren Stadt leisten



Mit BILD POLITIK testet BILD ein neuartiges Politikmagazin. BILD POLITIK ist jeden Freitag in Hamburg und im angrenzenden Umland sowie in Lüneburg und Lübeck an ausgewählten Verkaufsstellen für einen Copy-Preis von 2,50 Euro erhältlich. BILD POLITIK gibt es auch digital als E-Paper auf www.bild-politik.de über den iKiosk von Axel Springer.



