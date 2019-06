(shareribs.com) London 20.06.2019 - Kupfer und Nickel bewegen sich an der London Metal Exchange nach oben. Die Abwertung des Dollar lässt die Preise deutlich ansteigen. Hinzu kommt die vorsichtige Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits. Der US-Dollar verliert am Donnerstag 0,5 Prozent auf 96,65 USD. Der Greenback liegt unter Druck, nachdem Fed-Chef Jerome Powell seine Rhetorik stärker in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...