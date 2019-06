Exklusive Partnerschaft mit Virgin Voyages: Geri Horner verleiht den Mega-RockStar-Suiten des Schiffs das RockStar-Prüfsiegel

Die Marke weitet ihr Angebot für Kreuzfahrtgäste ihrer Mega-RockStar-Suiten aus

Ab sofort beinhaltet das üppige Mega-RockStar-Suite-Paket ein spezielles Friseur- und Make-up-Team, unbegrenzte Getränke, eine personalisierte Bar im Zimmer und vieles mehr

Virgin Voyages legt bei seinen Top-Suiten an Bord der mit Spannung erwarteten Scarlet Lady mit neuen Angeboten nach, durch die sichergestellt werden soll, dass sich die Mega-RockStars während ihrer Reise um nichts Gedanken machen müssen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190620005325/de/

Geri Horner of the Spice Girls testing out Virgin Voyages Mega Rockstar Suites in New Video (Photo: Business Wire)

Geri Horner testet die RockStar-Suiten

Zur Feier des erweiterten Angebots hat die Marke heute ein exklusives Video zu den Suiten veröffentlicht, in dem der Gründer der Virgin Group, Sir Richard Branson, und der legendäre britische Popstar Geri Horner der überaus erfolgreichen Girl Group Spice Girls zu sehen sind.

In dem Video wird dokumentiert, wie Horner die ‚Gorgeous Suite' von Virgin Voyages, eine der glamourösesten Kabinen des Schiffs, als Gefälligkeit für ihren langjährigen Freund Branson testet. Nach Horners Rundgang durch die Suite zeigt das Filmmaterial ihr gesamtes RockStar-Erlebnis und man sieht, wie sie Schallplatten auflegt, Bransons Buch liest, mit einer Gitarre abrockt, sich Champagner gönnt und nach echter Rebellious-Luxe-Art die ganze Nacht durch feiert.

Horner kommentierte ihre Beteiligung mit den Worten: "Die RockStar-Suiten von Virgin Voyages sind die perfekte Mischung aus Luxus, Glamour und ein wenig Rock-and-Roll-Opulenz genau so, wie ich meinen Urlaub gerne verbringe. Nach eingehenden Tests denke ich, dass man mit Sicherheit behaupten kann, dass diese Suiten Rockstar-würdig und bereit für den Einstand der Scarlet Lady im nächsten Jahr sind. Jeder verdient es, sich einmal im Leben wie ein Rockstar zu fühlen Sie erwartet ein wahres Vergnügen!"

Sir Richard Branson fügte hinzu: "Die Idee mit den RockStar-Suiten gefällt mir einfach richtig gut. Sie würdigen die musikalische Tradition von Virgin und meine Anfänge in der Musikbranche. Geri und die Spice Girls waren ein wunderbarer Teil davon, sodass ich mir niemanden vorstellen kann, der besser geeignet ist, unsere RockStar-Suiten auszuprobieren. Geri sah auf jeden Fall so aus, als hätte sie Spaß gehabt! Ich freue mich sehr darauf, dass sich auch unsere Kreuzfahrtgäste auf der Scarlet Lady wie Rockstars fühlen werden."

Erweitertes Mega-RockStar-Angebot

Von den nur 78 RockStar-Suiten an Bord der Scarlet Lady, die von Tom Dixons Design Research Studio designt wurden, sind 15 Mega-RockStar-Suiten mit den treffenden Namen Massive Suites, Fab Suites, Posh Suites und Gorgeous Suites. Mega-RockStar-Suiten bieten das ultimative VIP-Erlebnis für all jene, die ihren Aufenthalt auf See bestmöglich auskosten wollen.

Wie heute angekündigt, wird Virgin Voyages nun auf Anfrage auch ein spezielles Haar- und Make-up-Team bereitstellen, um sicherzustellen, dass Mega RockStars stets bereit für den roten Teppich aussehen.

Kreuzfahrtgäste der Mega-RockStar-Suiten können dank des All-inclusive-Zugangs zu Premium-Getränken in allen Bars und Restaurants an Bord sowie einer kostenlosen, personalisierten, ständig aufgefüllten Bar im Zimmer nun nach Herzenslust Getränke genießen.

Sollten sie sich Zeit zum Entspannen wünschen, können die Kreuzfahrtgäste der Mega-RockStar-Suiten in die Thermal Suite des Redemption Spa gehen, dem Refugium für Meerjungfrauen und Wassermänner des Schiffs mit Hydrotherapiebecken, Schlammraum, Salzraum, Kaltwasser-Tauchbecken, Quarzbetten, zu dem sie ab sofort während ihrer gesamten Reise kostenlos Zugang erhalten.

Darüber hinaus können Gäste der Mega-RockStar-Suiten den kostenlosen Wäscheservice in Anspruch nehmen und haben die Möglichkeit, sich in jedem Anlaufhafen maßgeschneiderte, auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnittene Aktivitäten zusammenzustellen. Ganz egal, ob Feinschmecker-Erlebnisse oder private Touren zu örtlichen Sehenswürdigkeiten, kein Wunsch ist zu groß für die RockStar-Mitarbeiter. Die RockStar-Mitarbeiter lesen den ihnen zugeordneten Rockstar-Gästen jeden Wunsch von den Lippen ab, um ihnen eine perfekte Reise zu bieten von ausschließlich roten Gummibärchen bis zu elektrischen Gitarren und vielem mehr.

Die Mega-RockStars-Suiten befinden sich größtenteils auf Deck 15 des Schiffs und verfügen über eine Außendusche mit Ausblick. Die von Tom Dixons führendem Designforschungsstudio designten und von Megayachten und Rock'n'Roll-Stilikonen wie Grace Jones inspirierten Mega-RockStar- und RockStar-Suiten bieten ein unvergleichliches Borderlebnis.

Wie alle RockStars auf Kreuzfahrt gehen werden

Während alle Kreuzfahrtgäste unbegrenzten WLAN-Zugang an Bord genießen, enthält das neue erweiterte Angebot von Virgin Voyages für die Gäste der RockStar-Suiten nun ein verbesserten Premium-WLAN mit Streaming.

Die neuen Angebote gelten zusätzlich zu den bestehenden dauerhaften Vorteilen aller RockStar-Suite-Gäste, wie:

Betreuung durch RockStar-Mitarbeiter vom Zeitpunkt der Buchung bis zum Auslaufen und während der gesamten Reise

Backstage-Zugang an jeder Ecke, mit vorzeitigem Zugang zu Bord-Unterhaltungsangeboten, Restaurants, Shore Things usw.

Private Luxus-Transfers zum und vom Schiff in Miami

Exklusiver Express-Zugang zum Schiff während der Einschiffung

Zugang zu Richard's Rooftop dem eigenen VIP-Privat-Club der Gäste der RockStar-Suiten, wo sie ungestört in der Sonne liegen oder unter den Sternen an einem Drink nippen können

Zugang zu einem exklusiven VIP-Bereich in The Beach Club auf Bimini

Eine voll ausgestattete Bar im Zimmer, bei der die erste Runde aufs Haus geht

Garderobenteam, das beim Aus- und Einpacken hilft

Kostenloser Bügelservice

Express-Badbekleidungs-Trocknungsservice über Nacht

Premium-Bettwäsche und ein exklusives, breites Europäisches Doppelbett

Hochwertige Pflegeprodukte zum Verwöhnen

Zukünftige Kreuzfahrtgäste und Reisepartner finden weitere Informationen über die Mega-RockStar- und RockStar-Suite-Angebote bei Virgin Voyages unter www.virginvoyages.com.

ÜBER VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages ist eine globale Lifestyle-Marke, die sich der Schaffung der unwiderstehlichsten Urlaubserlebnisse der Welt verschrieben hat. Virgin Voyages ist in den USA, Großbritannien und Europa tätig und hat derzeit vier Schiffe beim Schiffbaumeister Fincantieri bestellt.

Im Hinblick auf die für 2020 geplante Eröffnungssaison wurde das erste Schiff von Virgin Voyages, die Scarlet Lady, nach dem Vorbild des eleganten Luxus einer modernen Yacht entworfen. Mit Räumen, die von einigen der wichtigsten Namen der zeitgenössischen Innenarchitektur gestaltet wurden, wird die Scarlet Lady erwachsenen Reisenden ab 18 Jahren vorbehalten sein und ihnen ein Refugium auf See bieten.

Eine Dosis "Vitamin See" wird auf natürliche Weise über das gesamte Schiff verabreicht, wobei das Wohlbefinden durch eine Mischung aus hochenergetischen Momenten in Verbindung mit Entspannung und Verjüngung aktiviert wird. Die Scarlet Lady wird auch mit verführerischer Unterhaltung und über 20 erstklassigen lauschigen Speiselokalitäten an Bord aufwarten. Mit Luxus einmal anders oder Rebellious Luxe, wie das Unternehmen es nennt, wird Virgin Voyages seinen Kreuzfahrtgästen mit all den Restaurants, Gruppenfitnesskursen, Softdrinks und vielen weiteren Virgin-Überraschungen, die im Preis inbegriffen sind, einen unglaublichen Mehrwert bieten.

Die Scarlet Lady wird 2020 von Miami aus in die Karibik fahren und mehr als 2.770 Gästen und 1.150 fantastischen Crew-Mitgliedern aus aller Welt Platz bieten. Informieren Sie sich unter virginvoyages.com über die aktuellsten Neuigkeiten.

