Frankfurt (www.fondscheck.de) - Aufgrund zahlreicher geopolitischer Unsicherheiten haben Anleger in den vergangenen vier Wochen vermehrt auf Rentenfonds gesetzt, so die Deutsche Börse AG."Die sind in diesem Jahr ja auch extrem gut gelaufen", bemerke Jan Duisberg von der ICF Bank. Für Aktienfonds melde Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank niedrige Umsätze und nur größere Einzelorders. "Die Markttechnik bedingt das Kauf- bzw. Verkaufsverhalten." ...

