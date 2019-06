Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal": Die Sartorius-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) gehört seit Jahren zu den Lieblingen der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe. Daran habe sich auch 2019 nichts geändert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...