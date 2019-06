Auch in diesem Jahr konnten wieder einige Unternehmen überzeugende Studiendaten liefern. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf seine ASCO-Empfehlungen. Die 55. Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO), die vom 31. Mai bis 4. Juni 2019 in Chicago stattfand, ist Geschichte. Jedes Jahr treffen sich hier Zehntausende Experten auf dem Gebiet der Krebsforschung, präsentieren Studienergebnisse und diskutieren neueste Entwicklungen. DER AKTIONÄR hatte bereits in Ausgabe 23/2019 auf dieses wichtige Event hingewiesen und fünf mögliche Gewinner vorgestellt. Nun ist es Zeit für einen Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen und ob die empfohlenen Aktien tatsächlich überzeugen konnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...