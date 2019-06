Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 955 Pence belassen. Da der britische Betreiber von Strom- und Gasnetzen ab dem laufenden Jahr wohl mehr als die Hälfte des operativen Gewinns in den USA erzielen werde, sei er schon eher ein US-Unternehmen und damit erscheine die niedrige Bewertung der Aktien übertrieben, schrieb Analystin Anna Maria Scaglia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-06-20/15:26

ISIN: GB00BDR05C01