Holliday Fenoglio Fowler, L.P. (HFF) gibt bekannt, dass das Unternehmen ausgewählt wurde, um exklusiv den Verkauf von 25 Monroe Place durchzuführen, einem 12-stöckigen Luxuswohnhaus mit 67 Appartments im Viertel Brooklyn Heights in Brooklyn, New York. Dieses Angebot stellt eine seltene Gelegenheit dar, ein Juwel in der begehrtesten Nachbarschaft in Brooklyn zu erwerben. Der überwiegende Teil der Immobilie besteht aus zum Marktpreis vermietbaren Wohnungen, die keiner Mietstabilisierung unterliegen.

25 Monroe Place befindet sich im historischen Viertel Brooklyn Heights, von dem aus Manhattan, das Ufer von Brooklyn, der Brooklyn Bridge Park, Downtown Brooklyn und DUMBO unmittelbar erreichbar sind. Brooklyn Heights ist geprägt von charmanten Stadthäusern und vornehmen, von Bäumen gesäumten Straßen. Die Immobilie ist von Gebäuden mit mittlerer und geringer Bevölkerungsdichte umgeben, was einen Blick aufs Wasser und die Skyline von Manhattan gewährt. 25 Monroe Place wurde 1938 erbaut und kombiniert architektonische Elemente aus der Vorkriegszeit und großzügige Wohnungsgrundrisse mit modernster Ausstattung in Eigentumswohnungsqualität, darunter maßgefertigter Holzinnenausbau; Küchen mit Caesarstone-Arbeitsplatten und Fliesen und Rückwänden aus Marmor; und Badezimmer mit maßgefertigten Toilettentischen, Stein- und Fliesenarbeiten, La Cava-Waschbecken und Grohe-Armaturen. 25 Monroe Place ist jetzt das luxuriöseste Mietobjekt in Brooklyns begehrtestem Viertel. Brooklyn Heights ist seit über 150 Jahren die nobelste Wohngegend in Brooklyn und repräsentiert einen reifen Wohnungsmarkt, der erstklassigen Komfort, eine gute Nahversorgung, Kultur und eine schöne Straßenlandschaft bietet.

Das HFF-Anlageberatungsteam wird von Managing Director Jeff Julien, Managing Director Rob Hinckley und Director Steven Rutman geleitet.

Über HFF

HFF und seine verbundenen Unternehmen unterhalten 26 Niederlassungen und sind ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich gewerbliche Immobilien und Kapitalmärkte für die globale Gewerbeimmobilienbranche. HFF und seine Tochtergesellschaften bieten den Kunden eine vollständig integrierte Kapitalmarktplattform, darunter Schuldtitelplatzierung, Anlageberatung, Aktienplatzierung, Fondsvermarktung, M&A- und Unternehmensberatung, Darlehensverkäufe und Darlehensbedienung. HFF, HFF Real Estate Limited, HFF Securities L.P. und HFF Securities Limited sind Eigentum von HFF, Inc. (NYSE: HF). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte hfflp.com oder folgen HFF auf Twitter @HFF.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190620005414/de/

Contacts:

JEFFREY JULIEN

NY Lic. #40JU1081538

HFF Managing Director

(212) 245-2425

5jjulien@hfflp.com

OLIVIA HENNESSEY

HFF Public Relations Specialist

(713) 852-3403

ohennessey@hfflp.com