München (www.aktiencheck.de) - Mark Phelps, CIO, Global Concentrated Equities beim Asset Manager AllianceBernstein (AB), kommentiert die Abstimmungsrunden der konservativen Regierungspartei in Großbritannien: Die Wahl des nächsten Parteivorsitzenden der Konservativen in Großbritannien, und damit auch des nächsten britischen Premierministers, gehe aller Voraussicht nach (Anmerkung: nach einer weiteren Abstimmung) an die Parteimitglieder. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...