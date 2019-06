Zürich (awp) - Der geplante Gang des Verpackungsspezialisten Aluflexpack an die Schweizer Börse SIX stösst bei den Investoren auf offenbar reges Interesse. Die Orderbücher und die Mehrzuteilungsoption seien voll gedeckt, schrieb Reuters am Donnerstag unter Berufung auf eine mit der Transaktion betraute Bank. Die schweizerisch-kroatische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...