Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Reinach (pta022/25.10.2019/18:30) - Aluflexpack AG, ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen flexiblen Verpackungsprodukten, gibt bekannt, dass COO Jörg Wingefeld, der im Januar 2019 zur Aluflexpack Gruppe stieß, das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlässt.



"Wir möchten uns bei Jörg Wingefeld für sein großes Engagement und seinen Beitrag bedanken, den er seit Anfang 2019 geleistet hat. Die operativen COO Funktionen werden wie zuvor von der Konzernleitung, CEO Igor Arbanas, und CFO Johannes Steurer, ausgeführt, bis ein Nachfolger gefunden ist", sagt Martin Ohneberg, Präsident des Verwaltungsrates der Aluflexpack AG.



Über die Aluflexpack AG: Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Coffee/Tea, Pharmaceuticals, Pet Food, Confectionery und Dairy her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2019 auf ca. 1.183 Mitarbeiter. www.aluflexpack.com



Disclaimer Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements. Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.



Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer, Head of Investor Relations and M&A Tel.: +43 664 858 11 24 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com



ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



