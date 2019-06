Die US-Bank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co nach einem Medienbericht über eine mögliche Übernahme durch Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Er gebe keine Einschätzung dazu ab, wie wahrscheinlich ein solcher Deal sei, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings würde Klöckner & Co zum Werk- und Rohstoffhandels-Geschäft von Thyssenkrupp passen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 15:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-06-20/17:42

ISIN: DE000KC01000