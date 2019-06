Die Elbe Finanzgruppe AG veröffentlicht Konzernabschluss für 2018 DGAP-News: Elbe Finanzgruppe AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Marktbericht Die Elbe Finanzgruppe AG veröffentlicht Konzernabschluss für 2018 20.06.2019 / 19:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dresden, 20. Juni 2019 Corporate News Die Elbe Finanzgruppe AG veröffentlicht Konzernabschluss für 2018 Finale Ganzjahreszahlen 2018 und Ausblick 2019 Die Elbe Finanzgruppe veröffentlicht nun die finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2018. Das Unternehmen hat seine Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr erreicht und konnte dank starker Investitionen weiter profitabel wachsen. Mit ihren Liquiditätsmodulen Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso hat die Elbe Finanzgruppe in 2018 ein Transaktionsvolumen von über 214 Mio. Euro (Vorjahr 166 Mio. Euro) generiert. Im Laufe des abgelaufenen Geschäftsjahres konnte ein Umsatz von 28 Mio. Euro erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahr (13 Mio. Euro) konnte der Umsatz somit erheblich erhöht werden. Das EBITDA konnte innerhalb des Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 2,8 Mio. Euro (Vorjahr 2,1 Mio. Euro) gesteigert werden. Das Ergebnis vor Steuern unter Berücksichtigung des Substanzwertzuwachses aus dem Leasinggeschäft betrug 929 TEUR. Der Konzernjahresüberschuss betrug 261 TEUR (Vorjahr 178 TEUR). Die Bilanzsumme betrug zum Bilanzstichtag 41 Mio. Euro (Vorjahr 29 Mio. Euro). Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote (Eigenkapital zzgl. nachrangiges Kapital sowie des nicht bereits im Konzerneigenkapital berücksichtigten Substanzwertes) betrug 16,4% nach 13,8% im Vorjahr. Besonders positiv war, dass das deutliche Wachstum wieder durch eine Vielzahl neuer kleiner und mitteständischer Kunden erreicht werden konnte. Hierdurch konnte auch eine weitere Verbesserung in der Portfoliodiversifikation auf Kundenebene erreicht werden. Dank dieses soliden Ergebnisses ist die Geschäftsführung sehr optimistisch, was die Unternehmensentwicklung für das Geschäftsjahr 2019 angeht. Die Gruppe beabsichtigt außerdem, noch stärker in den Bereichen Entwicklung, IT und Machine Learning beziehungsweise Big Data zu investieren. Der vollständige Konzernabschluss ist unter den Publikationen der Elbe Finanzgruppe abrufbar. Über die Elbe Finanzgruppe AG Als technologieorientierter Finanzdienstleister bietet die Elbe Finanzgruppe AG innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösungen speziell für Startups, Freiberufler und mittelständische Unternehmen aus einer Hand. Durch zusätzliche Liquidität in Form von Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso hat sich das Unternehmen als Mission gesetzt, Unternehmer mit mehr Liquidität zu mehr Erfolg zu begleiten. Weitere Informationen: Elbe Finanzgruppe AG Tiergartenstraße 8 01219 Dresden Telefon: +49 (0)351 896933-10 Fax: +49 (0)351 896933-15 E-Mail: info@elbe-finanzgruppe.de Web: www.ir.elbe-finanzgruppe.de 20.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elbe Finanzgruppe AG Tiergartenstraße 8 01219 Dresden Deutschland Telefon: 0351 89693310 E-Mail: info@elbe-finanzgruppe.de Internet: https://www.elbe-finanzgruppe.de/ ISIN: DE000A2G8XP9 WKN: A2G8XP Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 828277 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 828277 20.06.2019 ISIN DE000A2G8XP9 AXC0219 2019-06-20/19:28