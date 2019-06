Wrap.co, The Mobile Card-Based Innovator, gab heute die weltweit erste SaaS-Software frei und hob hervor, mit welcher Leichtigkeit ihre kartenbasierte mobile Engagement- und Konvertierungsplattform komplexe Ideen schnell an ein globales Publikum weitergibt, das bereit ist, Inhalte bei "The Speed of Thumb" zu konsumieren.

"Laut Danny Hillis in seinem Buch "Das Muster auf dem Stein" The Pattern on The Stone kann jede Reihe von Ja/Nein-Entscheidungen als Software angesehen werden", so Christopher Bruno, CEO von Wrap.co, "deswegen haben wir uns für prähistorische irische Gravuren entschieden die schon alt waren, als die Pyramiden gebaut wurden -, um zu veranschaulichen, wie Wrap es einem mobilen Benutzer, der mit einem technischen Thema nicht vertraut ist, ermöglichen kann, durch ausgewählte Inhalte zu blättern, um in wenigen Sekunden zu dem erhofften Ergebnis zu kommen. In diesem Fall: der Glaube, dass eine animierte Gravur den 19-jährigen Zyklus des Mondes darstellt."

Bruno wählte den so genannten "Kalenderstein von Knowth" ("Calendar Stone of Knowth" im County Meath, Irland, als Thema für seine erste globale Präsentation der revolutionären, auf Carrier-Grade-Karten basierten Kommunikationsplattform von Wrap.co, gerade weil dieser außerhalb archäologischer Kreise völlig unbekannt ist.

"Die 1979 geäußerte Vermutung, dass das Bild des metonischen Zyklus dreitausend Jahre vor der Geburt des griechischen Astronomen Meton im Jahr 450 v. Chr. in Stein gehauen wurde, kollidiert mit der akademischen Orthodoxie also ist es eine schwer zu verkaufende Annahme", sagte Bruno. "Aber Inhaltsstrategie und Datenarchitektur machen einen wesentlichen Unterschied in jeder Diskussion. Wir überlassen dem Betrachter das Urteil sowohl über unser Produkt als auch über diesen archäologischen Anspruch."

Die Call Center-Lösung von Wrap hat kürzlich die Erstlösungsrate (First Call Resolution) für ein globales Telekommunikationsunternehmen auf über zehn Prozent bei 45.000 Interaktionen angehoben, ohne die Sprechzeit der Mitarbeiter oder die Anforderungen an die Schulung der Call-Center-Mitarbeiter zu erhöhen.

"Weltklasse-Technologie hat eine intuitive Benutzeroberfläche", schließt Bruno, "ob sichtbar auf einem Smartphone oder in Stein gemeißelt".

Die von AWS gehostete SaaS-Lösung von Wrap.co ist über ein Netzwerk von globalen digitalen Agenturen erhältlich und wurde für den Einsatz in Unternehmen und bei Dienstleistern entwickelt.

Wrap.co, The Mobile Card-Based Innovator, bietet eine SaaS-basierte Authoring- und Analyseplattform, die es Unternehmen, Dienstanbietern und digitalen Agenturen ermöglicht, schnell kartenbasierte mobile Erlebnisse mit bereits vorhandenen Inhalten zu erstellen, um mobile Nutzer zu höheren Engagement- und Konversionsraten zu bewegen, als dies bei herkömmlichen mobilen Technologien zu erwarten ist. Mit 21 erteilten US-Patenten bedient Wrap.co 85 Marken weltweit mit einer echten Omni-Channel-Lösung.

