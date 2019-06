The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2019



ISIN Name

CA43274H1010 HILLTOP CYBERSECURITY

US26817Q5062 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01

US7202791080 PIER 1 IMPORTS DL 1

US83558L1052 SONOMA PHARMAC. DL-,0001