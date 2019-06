Die Aussicht auf Leitzinssenkungen in den USA hat die Kurse von US-Staatsanleihen am Donnerstag weiter gestützt. Am Vortag hatte der Notenbankchef eine lockerere Zinspolitik in Aussicht gestellt. Die Federal Reserve senkte den Leitzins zwar nicht, Jerome Powell verwies aber auf die Unsicherheit durch die Handelskonflikte ...

