SAN FARANCISCO (T-Times) - Der Unternehmens-Chat Softwareanbieter Slack Technologies hat heute sein Börsendebüt mit einer Direktplatzierung von Aktien gegeben. Der Messaging-Dienst Slack Technologies Inc. notiert seine Aktien seit heute an der New York Stock Exchange (NYSE) mit dem Tickersymbol "WORK"....

