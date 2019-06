Krebs gehört zu den am meisten gefürchteten Worten in unserer Sprache. Laut der American Cancer Society sterben jedes Jahr mehr als 600.000 US-Bürger an dieser Krankheit. Und fast 1,8 Millionen neue Fälle werden dieses Jahr allein in den USA erwartet. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Im Kampf gegen Krebs werden große Fortschritte erzielt. Es werden Medikamente entwickelt, die zur Behandlung verschiedener Krebsarten eingesetzt werden können, und es gibt bessere Geräte, die Krebs in frühen Stadien erkennen. ...

