Hot Wheels und Nintendo heben heute die weltweite Markteinführung von Hot Wheels Mario Kart-Druckgussfahrzeugen und Raupensätzen bekannt. Mit seiner Einführung wurden die beliebten Nintendo-Charaktere und ikonischen Karts aus der äußerst beliebten Mario Kart-Franchise in authentische, leistungsstarke Druckguss-Spielzeuge verwandelt.

Three Hot Wheels Mario Kart game-inspired track sets will be available this summer. (Photo: Business Wire)

Die Hot Wheels Replika-Linie verfügt über Mario-Kart-Fahrzeuge im Maßstab 1:64im Spritzgussverfahren, die auf einer Vielzahl von Hot Wheels Mario-Kart-Bahnsets rasen, die das Gameplay zum Leben erwecken, Kunststücke machen und zusammenkrachen können. Die Karts aus Druckguss sind auch mit bestehenden Hot Wheels Sets kompatibel. Bei der Markteinführung wird das Hot Wheels Mario Kart Replica Druckguss-Sortiment Mario, Yoshi, Luigi und Bowser umfassen, wobei viele weitere Charaktere wie Princess Peach, Koopa Troopa und Toad bald folgen werden.

Drei von Spielen inspirierte Schienen-Sets werden ebenfalls erhältlich sein, darunter:

Hot Wheels Mario Kartbahn setzt Akzente inspirierte Sortimente: Piranha Pflanzenrutschbahn Schienen-Set Thwomp ruiniert das Schienen-Set

Hot Wheels Mario Kartrennstrecke Schienen-Set

"Mario Kart und Hot Wheels sind zwei der berühmtesten Marken im Spiel, jede mit ihrer eigenen Geschichte und ihrer treuen Fangemeinde, sodass die Kombination der beiden etwas ganz Besonderes ist", sagte Matt Brutocao, Senior Director of Global Brand Marketing, Hot Wheels. "Unsere neue Hot Wheels Mario Kart Linie schafft ein aufregendes Mario Kart-Spielerlebnis, komplett mit lustigen Charakteren, authentischen Details und der Art von Herausforderungen außerhalb der Welt, die mit Hot Wheels gleichzusetzen sind."

"Nintendo und Mattel haben ein gemeinsames Ziel, die Menschen durch verschiedene Unterhaltungserlebnisse zum Lächeln zu bringen", so Tom Prata, Executive Vice President of Strategic Initiatives, Nintendo. "Wir freuen uns, Mario Kart-Charaktere und spielerisch inspirierte Strecken so zum Leben zu erwecken, dass sie für Fans jeden Alters Spaß machen."

Die Hot Wheels Mario Kart-Druckgussfahrzeuge und Raupensätze werden ab Sommer 2019 weltweit bei ausgewählten Märkten und Einzelhändlern erhältlich sein.

Um die Einführung der neuen Produktlinie und die Zusammenarbeit mit Nintendo zu feiern, wird Hot Wheels vom 17. bis 21. Juli 2019 Mario Kart auf der San Diego Comic-Con präsentieren. Die Teilnehmer haben Zugang zu einem exklusiven Hot Wheels Mario Kart "Metal Mario"-Druckgussfahrzeug, das nur am Stand von Mattel oder vor dem Verkauf unter shop.mattel.com erhältlich ist.

Hot Wheels wurde 1968 von einem Innovator, einem Raketenforscher und einem Autodesigner konzipiert und wurde im Maßstab 1:64 im Druckguss entwickelt, um fantastisch auszusehen und zu funktionieren. Fünf Jahrzehnte später ist Hot Wheels die Nummer eins unter den verkauften Spielzeugen der Welt* mit mehr als 16,5 Autos pro Sekunde. Die Marke hat sich von einem einfachen, aber beliebten Spielzeugauto mit orangefarbenem Schienensystem zu einem globalen Franchise-Kraftpaket entwickelt, das Fans jeden Alters ein Mehrkanal-Spielerlebnis bietet.

Über Mattel

Mattel (NASDAQ: MAT) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kinderunterhaltung, das sich auf Design und Produktion von hochwertigem Spielzeug und Konsumgütern spezialisiert hat. Wir kreieren innovative Produkte und Erlebnisse, die Kinder beim Spielen inspirieren, unterhalten und fördern. Wir unterhalten die Verbraucher mit unserem Portfolio aus legendären Franchisen wie Barbie, Hot Wheels, American Girl, Fisher-Price, Thomas Friends und MEGA sowie mit anderen beliebten Marken, die wir in Zusammenarbeit mit weltweit tätigen Unterhaltungskonzernen besitzen oder lizenzieren. Zu unseren Angeboten zählen Inhalte in Film und Fernsehen, Gaming, Musik und Live-Events. Wir sind an 40 Standorten tätig und verkaufen Produkte in mehr als 150 Ländern. Dabei kooperieren wir mit den führenden Einzelhandels- und Technologiefirmen der Welt. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1945 sind wir bei Mattel stolz darauf, als bewährter Partner zur Erforschung des Wunders der Kindheit beizutragen und Kinder bei der vollen Realisierung ihres Potenzials zu unterstützen. Besuchen Sie uns online unter www.mattel.com.

