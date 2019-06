Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.UNH: UnitedHealth am 20.6. -0,97%, Volumen 70% normaler Tage , 6MK: Merck Co. am 20.6. -0,89%, Volumen 108% normaler Tage , BAC: Verizon am 20.6. -0,50%, Volumen 106% normaler Tage , CIS: Cisco am 20.6. 2,28%, Volumen 93% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 20.6. 2,31%, Volumen 84% normaler Tage , UTC1: United Technologies am 20.6. 2,58%, Volumen 106% normaler Tage , Dow Jones: +0,94% Aktie Symbol SK Perf. United Technologies UTC1 130.030 2.58% Caterpillar CAT1 133.630 2.31% Cisco CIS 57.410 2.28% ...

