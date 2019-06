Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Der Rechtsdienstleister Myright will die erste Massenklage von Mercedes-Kunden gegen den Stuttgarter Autobauer Daimler auf den Weg bringen. "Wir haben am Landgericht Stuttgart zunächst eine Einzelklage eingereicht, mit der wir mustergültig für alle Daimler-Kunden klären wollen, dass Daimler eine unerlaubte Abschalteinrichtung verbaut hat", sagte Jan-Eike Andresen, Jurist und Geschäftsführer des Rechtsdienstleisters Myright, den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. "Als nächsten Schritt werden wir eine Sammelklage gegen Daimler einreichen" sagte Andresen. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

RHEINMETALL - Berlin strebt die große Panzerfusion an. Deutsche Unternehmen sollen die Führung beim Bau des neuen deutsch-französischen Kampfpanzers erhalten - ein Projekt mit einem Auftragspotenzial von bis zu 100 Milliarden Euro. Damit diese deutsche Führung bei dem deutsch-französischen Panzerprojekt ebenso gesichert ist wie die französische Führung bei einem neuen gemeinsamen Kampfflugzeug, drängen Berliner Spitzenpolitiker die beiden Panzerbauer Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) zu einer Fusion. Das geht aus einem Brief der verteidigungs- und haushaltspolitischen Sprecher der Fraktionen von CDU und SPD an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hervor, der der Börsen-Zeitung vorliegt. (Börsen-Zeitung S. 9)

APPLE - Der US-iPhone-Hersteller Apple prüft angeblich, einen Teil seiner Produktion aus China abzuziehen und möglicherweise in Länder Südostasiens wie Vietnam oder Indien zu verlagern. Das berichten die japanische Zeitung "Asia Nikkei" und das "Wall Street Journal". Apple soll demnach seine größeren Zulieferer angewiesen haben, zu prüfen, inwiefern eine Verlagerung von Kapazitäten machbar wäre und was sie kosten würde. (FAZ S. 22)

THYSSENKRUPP - Thyssenkrupp plant offenbar eine Vergrößerung des Stahlhandels. Zu dem Zweck sei der Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp, Guido Kerkhoff, im Gespräch mit dem Vorstandschef des Duisburger Stahlhändlers Klöckner & Co, Gisbert Rühl, über eine mögliche Fusion. Das schreibt das "Manager Magazin" ohne Quellenangabe. Ein Klöckner-Sprecher sagte auf Anfrage, dem Konzern sei kein Übernahmeinteresse durch Thyssenkrupp bekannt. (Börsen-Zeitung S. 9)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank ist wegen ihres Umgangs mit verdächtigen Transaktionen ins Visier der US-Bundesbehörden geraten. Wie die "New York Times" und die Nachrichtenagentur Reuters berichten, prüft das Federal Bureau of Investigations (FBI), ob das Institut die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche befolgt. Anlass sind die bereits seit Wochen bekannten Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter. Die Deutsche Bank lehnte einen Kommentar ab. Derweil mehren sich die Zweifel, ob die bislang durchgesickerten Restrukturierungspläne reichen, um die Deutsche Bank wieder profitabler zu machen. Der Aktienkurs gab am Donnerstag kräftig nach. (Börsen-Zeitung S. 4/Welt S. 13)

FLIXTRAIN - Flixmobility, die Muttergesellschaft des Fernbusanbieters Flixbus, attackiert die französische Staatsbahn SNCF in ihrem Kerngeschäft. Das Münchner Start-up will auf fünf Strecken in Frankreich Fernzüge betreiben. Dazu zählen Verbindungen von Paris nach Lyon und von Paris nach Brüssel - zwei Strecken mit hohem Passagieraufkommen, die für SNCF besonders wichtig sind. Flixmobility habe für die Marke Flixtrain Anträge gestellt, teilte die Regulierungsbehörde Arafer mit. (SZ S. 22)

AIRBUS - Der Airbus-Manager Dirk Hoke fordert neue Missionen. Unterdessen steht die Trägerrakete Ariane6 in den Startlöchern. Europa soll zum Mond fliegen, fordert er. (FAZ S. 22)

EBAY - Zwanzig Jahre nach dem Start in Deutschland ist Ebay in der Defensive: Die einstige Internet-Ikone muss sich neu erfinden, um ihre Zukunft zu sichern. Der Pionier kämpft um den Anschluss. (Handelsblatt S. 22)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2019 00:24 ET (04:24 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.