Die älteste und bekannteste Kryptowährung Bitcoin setzt ihre jüngste Rally fort. In der Nacht zum Freitag stieg der Bitcoin-Kurs um knapp fünf Prozent bis auf gut 9800 Dollar und damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2018. Die Digitalwährung befindet sich nach einer Schwächephase in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres in einem seit Monaten anhaltenden Höhenflug.

Seit dem Zwischentief im Dezember legte der Kurs um mehr als 200 Prozent zu. Von ihrem Rekordhoch von 20 000 Dollar, das Ende 2017 erreicht wurde und dem ein heftiger Absturz folgte, ist die Digitalwährung aber noch weit entfernt.

Jüngste Preistreiber sind Pläne des Internet-Riesen Facebook , eine eigene Digitalwährung aus der Taufe zu heben, den "Libra". Wegen der hohen Zahl von potenziellen Kunden mit etwa 2,3 Milliarden Nutzerkonten wird dem Projekt Libra hohe Bedeutung zugemessen.

Von den Facebook-Plänen konnten bereits existierende Digitalwährungen zuletzt profitieren. Auch der Facebook-Aktienkurs erhielt zuletzt einen Schub./zb/men

2019-06-21