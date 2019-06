Von Cara Lombardo

NEW YORK (Dow Jones)--Unitedhealth will offenbar für rund 3,2 Milliarden US-Dollar die Equian LLC, einen Zahlungsdienstleister im US-Gesundheitssektor kaufen. Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, ist der Verkäufer das Private Equity-Unternehmen New Mountain Capital. Unitedhealth werde vermutlich Equian mit Optum zusammenlegen, seinem eigenen schnell wachsenden Teil seines Geschäfts mit Dienstleistungen für Versicherer, Krankenhäuser und andere Firmen im Gesundheitssektor. Equian bietet Zahlungsabwicklung für Gesundheitsunternehmen und Versicherer an und hilft Fehler und Überzahlungen zu reduzieren. Mit Equian könnte Optum das eigene Angebot über den Gesundheitsbereich hinaus ausbauen, da Equian auch andere Versicherungsn zu seinen Kunden zählt.

Die Unitedhealth Group Inc. hat einen Marktwert von 235 Milliarden US-Dollar und ist die Mutter des größten US-Krankenversicherers, Unitedhealthcare. Equian, mit Sitz in Indianapolis, verarbeitet laut New Mountain auf seiner Plattform mehr als 500 Milliarden Dollar an Schadenforderungen im Gesundheitssektor pro Jahr und bedient neun der zehn größten Krankenversicherer. Neben anderen Dienstleistungen analysiert das Unternehmen Schadenforderungen vor und nach der Zahlung, um unangemessen hohe oder unnötige Rechnungen zu finden und zu hohe Zahlungen zu eliminieren.

Der Verkauf an Unitedhealth markiert den Höhepunkt einer einmonatigen Auktion für Equian. Der US-Gesundheitssektor war im laufenden Jahr nach Technologie die am meisten aktive Branche für Fusionen und Übernahmen, laut Dealogic gab es bisher Transaktionen mit einem Wert von insgesamt mehr als 260 Milliarden Dollar.

