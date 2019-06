The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0419041287 PARTNERS GR. 19/27 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0482172357 NATL AUSTR. BK 19/27 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2YNRZ8 SACHSEN-ANH.LS19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40N46 COBA MTN 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0SU0 DZ BANK IS.A1148 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31H5 LB.HESS.THR.CARRARA06E/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31T0 LB.HESS.THR.CARRARA06J/19 BD00 BON EUR N

CA 9TR2 XFRA CA36358D1033 GALLAGHER SECURITY CORP. EQ00 EQU EUR N

CA DYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA PJ1A XFRA US7202795040 PIER 1 IMPORTS DL 1 EQ00 EQU EUR N

CA O8Z3 XFRA US83558L2043 SONOMA PHARMAC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N