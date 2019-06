The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0246788183 BCO DE CRED.E INVER.14-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1PGNF3 BERLIN, LAND LSA12/19A383 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DAJ40 KRED.F.WIED.17/42 MTN BD00 BON EUR N

CA P4G3 XFRA DE000A2E4YY0 PROGROUP FLN 17/24REG.S BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7URA0 DT.BANK ROLL-LOCK-IN09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB08N1 LB.HESS.-THR. H271 15/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW5N45 LBBW OPF.5869 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0756990429 EMER.MKTS.STR.PR.12/19MTN BD00 BON RUB N

CA XFRA DE000HSH4JH0 HCOB KK II 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US87612EBB11 TARGET 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0089773484 GUARDIAN ROY. EXCH. 98/23 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1081434448 TOTAL CAP.INTL 14/19 MTN BD02 BON AUD N