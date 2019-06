FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.270 EUR

TQI1 XFRA US87927Y2019 TELECOM ITAL.RISP. ADR/10 0.275 EUR

1UI XFRA IT0005239881 UNIEURO S.P.A. O.N. 1.070 EUR

7PI XFRA IT0003796171 POSTE ITALIANE SPA EO-,51 0.441 EUR

KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.071 EUR

TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.199 EUR

SNM XFRA IT0003153415 SNAM S.P.A. 0.136 EUR

UEI XFRA IT0003242622 TERNA R.E.N. SPA EO -,22 0.155 EUR

DCA XFRA IT0001207098 ACEA S.P.A. EO 5,16 0.710 EUR

ACJ XFRA PTALT0AE0002 ALTRI SGPS NAM. EO-,125 0.720 EUR

EYX XFRA NL0012059018 EXOR N.V. 0.430 EUR

CIG XFRA IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 0.100 EUR