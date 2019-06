FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.267 EUR

XFRA DE000HSH5ZB6 HCOB DLMC 2 16/21 0.000 %

XFRA DE000HLB3SE3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/18 0.001 %

XFRA DE000HLB3SF0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06B/18 0.001 %

FMUJ XFRA DE0009782730 MEAG EUROERTRAG A 0.970 EUR

FMUH XFRA DE0009757484 MEAG EUROFLEX 0.660 EUR

FMUF XFRA DE0009757468 MEAG EUROKAPITAL 0.810 EUR

FMUN XFRA DE0009757450 MEAG EUROBALANCE A 0.840 EUR

FMUA XFRA DE0009757443 MEAG EURORENT A 0.270 EUR

FMUD XFRA DE0009754333 MEAG EUROINVEST A 1.880 EUR

FMU XFRA DE0001619997 MEAG NACHHALTIGKEIT A 0.580 EUR

TSFA XFRA US8740391003 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 1.128 EUR

49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.341 EUR

O1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.398 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.144 EUR

CTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.372 EUR

WWA XFRA US0556453035 BRT APARTMENTS DL 3 SBI 0.177 EUR

AEU XFRA IT0004176001 PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 0.430 EUR

TQIR XFRA IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 0.028 EUR

TZ8 XFRA IT0003027817 IREN S.P.A. EO 1 0.084 EUR

HE9 XFRA IT0001250932 HERA S.P.A. EO 1 0.100 EUR

AUL XFRA IT0001137345 AUTOGRILL S.P.A. 0.200 EUR

CKW XFRA HK0560006634 CHU KONG SHIP.ENT.(GR.)CO 0.007 EUR

IL2 XFRA FR0004035913 ILIAD S.A. INH. 0.900 EUR

GIB XFRA DE000GSW1111 GSW IMMOBILIEN AG 1.400 EUR

DAR XFRA DE000A0V9LA7 DATRON AG INH.O.N. 0.200 EUR

TSS XFRA DE0005405104 INNOTEC TSS AG 0.750 EUR

ZTX XFRA CNE1000004X4 ZHUZHOU CRRC TIME.E.H YC1 0.058 EUR

SGJH XFRA CNE1000004C8 SINOPEC SHANGHAI H YC 1 0.032 EUR

JE2 XFRA CNE1000003J5 JIANGSU EXPRESSWAY H YC1 0.059 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.134 EUR

NBC XFRA CA6330671034 NATL BK OF CDA 0.456 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.054 EUR

9DB XFRA US2383371091 DAVE+BASTERS ENTER.DL-,01 0.133 EUR

SPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 1.221 EUR