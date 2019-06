FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US7202791080 PIER 1 IMPORTS DL 1

AZK XFRA US42806J1060 HERTZ GLOBAL HOLDING INC.

O8Z2 XFRA US83558L1052 SONOMA PHARMAC. DL-,0001

A0K XFRA CA55379T1030 M2 COBALT CORP.

25U XFRA AU000000CKA8 COKAL LTD